Maltempo, Protezione Civile monitora il Crati

Viste le forti perturbazioni metereologiche che stanno attraversando la Calabria, con particolare virulenza nella zona Tirrenica e in parte nella zona ionica, da questa mattina la Protezione Civile comunale sta monitorando i corsi d’acqua – in particolare il Crati ma anche gli altri torrenti già oggetto di numerose segnalazioni nei mesi scorsi – e gli attraversamenti stradali critici. A Schiavonea sono attivi ed a regime gli impianti idrovori per il deflusso delle acque.

L’azione di controllo continuerà fino a cessata necessità.