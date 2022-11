Cosenza, il sindaco Franz Caruso annuncia l’avvio dei lavori di ripristino di tutte le strade cittadine

“Sono partiti ieri mattina da via Falcone i lavori di ripristino delle strade cittadine con la sistemazione delle innumerevoli buche presenti sul manto viario che, in alcuni casi, sono diventate dei veri e propri “crateri” come, a giusta ragione, le chiamano i nostri concittadini che da anni soffrono questa situazione. Oggi, invece, è stata avviata la bitumazione di Viale della Repubblica a carico di Enel, dopo le nostre innumerevoli e decise sollecitazioni”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, annunciando ai cosentini l’attività in atto volta a migliorare la situazione drammatica in cui versano le strade della città, portata avanti in sinergia dall’assessore Damiano Covelli e dall’assessore Pasquale Sconosciuto, con l’ausilio quotidiano del geometra Dino Stancati soprattutto per i lavori Enel.

“Saremmo voluti intervenire prima e in maniera più radicale e definitiva- prosegue il Primo Cittadino – ma non è stato possibile perchè per coprire le buche delle strade non si potevano aprire ulteriori voragini di bilancio che avrebbero fatto collassare definitivamente l’Ente. Anzi è già una vittoria avere trovato, raschiando il cosiddetto barile, i fondi necessari per avviare questa opera di messa in sicurezza delle strade prima dell’inizio della stagione invernale. Si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro estenuante per il quale si agisce come dei buoni padri di famiglia, che a volte sono costretti a chiedere sacrifici ai propri figli. Questo modo di fare però ci sta consentendo di riportare a normalità molti servizi ed a superare grandi emergenze ad esclusivo beneficio della comunità”.

“Per la copertura delle buche – conclude il sindaco Franz Caruso – da via Falcone si procederà per l’intero territorio comunale. Proseguirà anche la bitumazione a carico di Enel, che dopo viale della Repubblica, toccherà via Popilia. Questi lavori arrecheranno, ovviamente, disagi alla circolazione, per cui chiedo a tutti i miei concittadini pazienza e, soprattutto, fiducia. Supereremo tutte le criticità in atto ed insieme rilanceremo la nostra Cosenza”.