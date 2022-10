Corrado: “Forza Italia primo partito del Centrodestra a Corigliano”

“Le elezioni politiche tenutesi lo scorso 25 settembre hanno consegnato un risultato lusinghiero per la coalizione di Centrodestra, chiamata dagli Italiani a governare il Paese, e in particolare per il nostro partito, Forza Italia. Una forza politica di centro, indispensabile per l’unità e la maggioranza dell’intero schieramento, premiata con un primato nazionale in Calabria. Con buona pace di chi non vuole accettare il dato fuoriuscito dalle urne, Forza Italia si è attestata prima forza politica del Centrodestra in numerosi comuni della provincia di Cosenza e, in particolar modo, nella fascia jonica cosentina. Su tutti, difatti, spicca il brillante dato registrato nell’area urbana di Corigliano, con ben il 26%, che ne fa la prima forza politica della coalizione nella medesima area coriglianese, mentre sull’area urbana di Rossano non sorprende l’affermazione di Fratelli d’Italia, alla luce della candidatura di un esponente espressione del territorio”.

È quanto dichiara, in una nota, Gianni Corrado, coordinatore Forza Italia Giovani di Corigliano Rossano.

“Il dato di Forza Italia – sottolinea Corrado – conferma la bontà dell’impegno profuso dalla classe dirigente del partito e la fase di strutturazione dello stesso in atto in città, oltre ad evidenziare l’apprezzamento dei calabresi per la stagione di buongoverno avviata dal presidente Roberto Occhiuto e portata avanti con abnegazione e spirito di servizio. Forza Italia saprà fare tesoro della fiducia accordata, ancora una volta, dai cittadini per intraprendere un virtuoso percorso di riscatto sociale, economico e culturale in vista dei prossimi, importanti appuntamenti elettorali”.