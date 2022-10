Cassano allo Ionio (Cs), il Comune chiede finanziamento Cis di 6 milioni di euro per realizzare nuova rete fognaria

La giunta comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, ha discusso e approvato la scheda progettuale dell’intervento riguardante i “Lavori di realizzazione della rete fognaria a servizio delle località Caccianova, Brichetto, Murate e Sisto”, nell’ambito del CIS “Acqua Bene Comune”.

La scheda progetto in questione, compilata secondo il format prestabilito dal Responsabile dell’Area III^ Lavori Pubblici, Luigi Serra Cassano, Responsabile Unico del Procedimento e referente per la partecipazione al CIS “Acqua Bene Comune”, per l’intervento di “Lavori di realizzazione della Rete Fognaria a servizio delle località Caccianova, Brichetto, Murate e Sisto, prevede un costo complessivo di

€. 6.000.000,00, da richiedere a finanziamento sul CIS.

Nel deliberato è stato dato mandato al Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici, sia per la trasmissione della proposta progettuale che per l’attivazione delle procedure conseguenziali necessarie. Dal canto suo, il sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente è stato autorizzato a sottoscrivere il CIS, se sarà ammessa la proposta progettuale candidata. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.