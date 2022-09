Corigliano, persistono i disagi idrici nel centro storico

In questi giorni continuano a registrarsi disagi idrici nel centro storico di Corigliano. In particolare, l’arrivo limitato ai serbatoi a monte del quartiere Acquedotto causa lo svuotamento anticipato e la conseguente carenza idrica che si registra dalle prime ore del pomeriggio, causando numerosi disagi alla popolazione.

Per questa ragione il settore Reti e Manutenzione da giorni è a stretto contatto con i responsabili della Sorical per individuare e risolvere il problema che si registra sulla condotta del Fallistro, la principale condotta adduttrice che alimenta entrambi i centri storici.

Contestualmente gli addetti comunali sono all’opera per ottimizzare la rete e gli impianti comunali, in particolare gli impianti che si trovano proprio in località Acquedotto e Iacina, che per altro alimentano in parte anche il serbatoio di Cozzo Giardino, al servizio dello Scalo.

Grazie a queste azioni, a partire da oggi i disagi dovrebbero progressivamente diminuire, fermo restando l’esigenza di risolvere definitivamente il problema di arrivo dalla adduttrice del Fallistro, un problema al quale sta lavorando Sorical e di non semplice risoluzione dal momento che la condotta attraversa boschi ed aree molto accidentate.

Per porre la massima attenzione sulla questione, oggi pomeriggio il sindaco, Flavio Stasi, ha tenuto una riunione con il dirigente ed i responsabili del settore Reti e Manutenzione col fine di fare il punto sulle attività in corso e programmare interventi che – come già fatto in altre zone come Schiavonea e Centro Storico di Rossano – possano consentire di superare definitivamente l’atavica carenza idrica che purtroppo, da sempre, caratterizza la città.