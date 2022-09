Si è concluso il ‘Press Tour’, l’evento di promozione turistica con i giornalisti nell’Alto Tirreno calabrese

Martedì 20 settembre, prima della ripartenza, un’ulteriore tappa presso il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro per conoscere il simbolo della Riviera alto-tirrenica, dalla sua coltivazione fino alla cultura religiosa ebraica che lega indissolubilmente il popolo calabrese e quello ebraico in un legame di fratellanza come sottolineato dallo stesso Presidente del Consorzio del Cedro di Calabria, Angelo Adduci, accompagnando i giornalisti lungo il tour.

Tanto grande la curiosità suscitata dal cedro da richiedere una tappa fuori programma presso una cedriera sita a Scalea, lungo il percorso della ripartenza verso Roma, dov’è stato possibile comprendere l’arduo lavoro dei cedricoltori che portano avanti la coltivazione del “Cedro Liscio Diamante”.

L’approccio a questa Terra è avvenuto con grande curiosità, interesse, passione ma soprattutto allegria e voglia di divertirsi tanto da rendere la coralità il tratto distintivo di questo Press Tour 2022. Coralità testimoniata dalle parole che giornaliste e giornalisti hanno avuto per questo territorio e per il Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri che glielo ha fatto conoscere. Intervenendo nel corso della cena di arrivederci, tutti hanno sottolineato lo stupore suscitato dai luoghi esplorati e il calore dell’accoglienza ricevuta che hanno reso il loro soggiorno a Diamante e in Riviera dei Cedri ancora più straordinario.

Sono intervenuti al Press Tour Calabria Riviera dei Cedri 2022: Marina Collaci (Adesso – Zeit Sprachen); Reinhold Jaretzky (giornalista per ARD, ZDF, 3sat, arte); Ahmad Ejaz (Tehqiq Nama); Aart Heering (DitIs Italie); Jeroen Berends (lensculture); Rodolfo Faggioni (Ag.Press America Latina); Grzegorz Galazka (Mondadori Portfolio – SIPA PRES); Lisomar Silva (Comunità Italiana, mensile Rio De Janeiro); Mario Masciullo (Voyager-Italia, Touristica International); Julia-Sandra Virsta (Graiul – Ecopresa); Massimiliano Rella (Plein Air, Avvenire, Touring Club Italia); Fulvio Fulvi (Avvenire); Clelia Arduini (Touring Magazine di Touring Club Italia); Mario Aloe (La Dante di Anversa).