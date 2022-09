Sanità, Baldino (M5S): “Sull’ospedale di Cariati serve fare rete tra le varie rappresentanze istituzionali”

Si è svolto nella mattinata di ieri domenica 11 settembre, presso l’area portuale di Cariati, l’incontro organizzato dagli attivisti del M5S che ha coinvolto la portavoce alla Camera dei Deputati Vittoria Baldino, oggi candidata all’uninominale per la Camera nel collegio Calabria 01 Corigliano Rossano.

L’evento ha rappresentato l’occasione per confrontarsi sui temi rilevanti del M5S e sulle più importanti questioni del territorio.

“Il movimento è passato da forza di opinione a forza di governo e progressista – afferma Baldino. Rispetto a 4 anni e mezzo fa ci presentiamo con la credibilità di chi ha mantenuto l’80% degli impegni presi ed ha governato in un momento di grave crisi sanitaria mantenendo in piedi il Paese sul profilo sociale ed economico”. “Con il superbonus – prosegue Baldino – abbiamo messo in piedi più di 150.000 cantieri e creato oltre 600.000 posti di lavoro. Abbiamo approvato una misura epocale come il reddito di cittadinanza, osteggiata dalle regioni sul profilo delle politiche attive del lavoro. Un provvedimento certo che richiede correttivi, ma che rappresenta in ogni caso una risposta importante per dare dignità a cittadini in difficoltà”.

Sotto la lente d’ingrandimento anche i problemi del territorio. “Oggi per l’ospedale di Cariati c’è l’impegno concreto e costante del capogruppo m5s in regione Davide Tavernise. Un impegno che intendo proseguire in parlamento, perché quella dell’ospedale di Cariati è una battaglia, come tante del nostro territorio, che richiede la convergenza e l’unione delle varie rappresentanze istituzionali. Serve fare squadra in Calabria, perché certo importanti sono i grandi ospedali ma molto più importante garantire ai cittadini presidi sanitari prossimi al territorio, capaci di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza. Un passo in avanti è stato fatto con il Pnrr, ma molto resta da fare”, conclude Baldino.