Infrastrutture, Magorno: “Confermare orario treno n.5591 Cedri line”

“Il Comitato Pendolari dell’Alto #Tirreno Cosentino mette in evidenza il cambio d’orario del treno n. 5591 Cedri line. La nuova partenza alle ore 06.08 si traduce in un vero e proprio disagio che incide pesantemente sulla vita di studenti, pendolari e lavoratori. Non posso che accogliere questo appello e chiedere che sia almeno mantenuto l’orario attuale.