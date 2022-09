“Operazioni come queste possono essere realizzate solo dopo un’accurata e puntuale opera di rafforzamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio interessato”. Lo sottolinea il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, prefetto Francesco Messina, nel congratularsi per il brillante esito della complessa operazione di polizia giudiziaria svolta in Calabria.