Emergenza igienico-sanitaria di via Cerasaro, il Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano sostiene il Comitato: “Raccogliamo fondi per bonifica casa-discarica”

“Emergenza igienico-sanitaria di via Cerasaro, ci sembra quasi paradossale che un’amministrazione comunale possa ritenere più utile investire risorse in attività, tra le diverse ad esempio di questa ultima estate che, senza entrare nel merito, possono ritenersi discutibili, che farsi carico della pulizia di una casa-discarica intorno alla quale da oltre tre anni ruota il disagio non solo della persona che vi abita ma di un intero quartiere. Sembra ancora più inverosimile che una persona, in quelle condizioni, possa farsi carico della spesa preventivata dalla società, a suo nome”.

Il Movimento per la Vita di Corigliano – Rossano con il Presidente Natale Bruno e con il Presidente Onorario Mario Smurra si dice disponibile a partecipare, insieme al Comitato di Via Cerasaro ad una raccolta fondi da destinare alla bonifica di quella casa.

“Conoscendo la sensibilità e la responsabilità sociale che contraddistingue da sempre la Ecoross – aggiunge Bruno – siamo certi che la stessa azienda saprà venire incontro ad un’esigenza che di umanità, di civiltà e di giustizia.

Insieme alla messa in sicurezza dell’intero quartiere che invoca una bonifica da tre anni – prosegue il Movimento per la Vita – ci sembra di prioritaria importanza dare la possibilità a questa persona, così come lo stesso ha chiesto, di essere aiutata. Perché altrimenti il rischio è quello che situazioni di degrado come quelle alle quali abbiamo assistito, si ripetano il giorno dopo l’intervento finalmente programmato grazie all’azione importante messa in campo dai residenti di Via Cerasaro ai quali va il nostro sostegno e la nostra solidarietà”.