Salvini ora guarda al ‘modello Francia’: “Subito 30 miliardi per contenere caro energia”

“30 miliardi per contenere l’aumento del gas, riunendo subito il consiglio dei ministri”.

Lo ha detto stamani a Corigliano Rossano, Matteo Salvini, impegnato in un tour elettorale in Calabria.

“La proposta della Lega, che stiamo affinando in questi giorni, e che rivolgo a tutti i partiti è di unirsi, convocare il Cdm già la settimana prossima e il Parlamento a inizio settembre, e prendiamo a modello la Francia che per legge ha limitato al 4% l’aumento delle bollette di luce e gas, mettendoci tra 20 e 40 miliardi di euro, si può fare. Dare soldi subito alle imprese che producono energia e chiedere a loro di mettere un tetto agli aumenti”.

Il leader della Lega, accompagnato dal deputato Domenico Furgiuele e dalla capolista al proporzionale della Camera in Calabria, Simona Loizzo, ha detto che “non si deve discutere di cose vane ma di come far passare l’autunno agli italiani. Letta vuole portare altri immigrati – ha detto ancora Salvini – mentre noi pensiamo alle esigenze delle famiglie e delle imprese”.

Sulla scelta del prossimo Premier, Salvini ha detto che :”Non mi preoccupo di questo, ma di pagare le bollette agli italiani”