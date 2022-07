“Ius Soli”, Lega Cosenza: “Cittadinanza onoraria solo uno spot elettorale”

“Lo ius soli approvato come semplice mozione dalla maggioranza comunale di Cosenza, e’ un atto di propaganda elettorale che non ha alcun effetto giuridico”. Lo afferma in una nota Davide Bruno, coordinatore della Lega a Cosenza. “Si poteva evitare – prosegue – di esporre l’assemblea a una situazione che non ha alcuna valenza giuridica e che copia quanto gia’ fatto a Bologna. Intanto registriamo come Lega il mancato inserimento nello statuto, che avrebbe comportato il ricorso al Tar da parte del nostro partito. Abbiamo invitato l’amministrazione comunale ad occuparsi delle cose di cui e’ investita e di abbandonare il propagandismo. Parimenti si dica per la cittadinanza onoraria ai bambini immigrati. A questo punto perche’ non inserire anche il reddito di cittadinanza onorario? L’atto di ieri e’ solo uno spot elettorale”.