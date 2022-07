Criminalità, si è riunito a Cetraro il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, si è riunito al Comune di Cetraro alla presenza del procuratore aggiunto vicario di Catanzaro Vincenzo Capomolla. Alla programmata riunione hanno partecipato i vertici provinciali e locali delle forze di polizia e i sindaci di Cetraro e Cosenza.

L’incontro si è svolta anche a seguito degli specifici episodi di criminalità recentemente verificatisi nel comprensorio cetrarese ma, è scritto in una nota, “si è rivelata quale utile occasione per i responsabili delle forze dell’ordine che hanno potuto fare il punto sulla situazione sicurezza dell’area interessata.

Un unanime apprezzamento è stato rivolto dai due amministratori al prefetto Ciaramella per la lodevole iniziativa di portare il Comitato provinciale sul territorio ed in particolare in quei Comuni ove necessita una specifica vicinanza dello Stato”.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come l’occasione “rappresenti una concreta ed effettiva dimostrazione di interesse e di attenzione alla popolazione del comprensorio cetrarese e di precisa tutela dei cittadini onesti. Non di meno – prosegue la nota della Prefettura – è stata rimarcata l’importanza dell’esistente rapporto sinergico tra l’Autorità giudiziaria, la Prefettura e le forze dell’ordine finalizzata a migliorare i livelli di sicurezza sul territorio che, comunque, non prescinde da una massima collaborazione che gli Enti locali devono assicurare così da garantire un atteggiamento cooperativo dell’intera popolazione”.