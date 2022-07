Estorsioni a disabili e minorenni, 2 arresti nel Cosentino

I carabinieri della compagnia di Rende, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare ai domiciliari, hanno arrestato due giovani di 21 e 22 anni. Sono accusati di rapina ed estorsione, reati contestati dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Gli faresti sono scaturiti da alcune denunce presentate al comando stazione dell’Arma di Rende tra maggio e giugno 2022, relative a singoli episodi di richieste illecite di denaro, talvolta aggravate dall’utilizzo di armi, nei confronti di ragazzi giovanissimi o diversamente abili. Alle denunce si erano aggiunte +segnalazioni, spesso anonime, effettuate anche tramite testate giornalistiche locali per fatti gravi ed allarmanti di analogo tenore. I due, secondo l’accusa, erano soliti avvicinare le vittime, quasi sempre giovanissimi, con l’inganno di richieste d’aiuto, per poi pretendere al loro rifiuto, la consegna di somme di denaro sotto minaccia e talvolta anche con l’utilizzo di armi. In un caso, brandendo una bottiglia spaccata, i malviventi avrebbero minacciato di morte un minorenne dicendogli che, in caso di mancata consegna dei soldi sarebbe stato ucciso e che non avrebbe più potuto giocare a calcio. In un altro caso avrebbero avvicinato una ragazza intimandole la consegna di 5 euro estraendo dalla tasca un coltelllo. L’attività d’indagine esperita dai militari dell’Arma attraverso la visione di alcune telecamere, l’analisi delle testimonianze dirette di chi ha assistito alle aggressioni e alle minacce poste in essere, nonché ai riconoscimenti fotografici delle vittime, ha permesso di identificare gli arrestati.