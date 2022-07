Puntoeacapo ringrazia gli elettori. Festa in Piazza della Resistenza di Praia a Mare

“Vogliamo dire grazie a tutti i cittadini di Praia a Mare, senza distinzioni. Ci piace pensare che più che la vittoria delle scorse elezioni comunali si possa festeggiare il futuro della nostra cittadina, tutti insieme”.

Il Gruppo politico #Puntoeacapo, che ha prevalso nella recente competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Praia a Mare, presenta con queste parole l’evento in programma giovedì 7 luglio 2022, in Piazza della Resistenza.

L’inizio della “Festa di Ringraziamento” è previsto per le 21 e 30, con un breve intervento del sindaco, Antonino De Lorenzo.

“Nel corso dello scorso Consiglio comunale – spiega il gruppo – abbiamo esteso l’invito alla partecipazione a tutti i componenti del gruppo Amare Praia e speriamo vivamente che lo accettino. Sarebbe un segnale importantissimo per la cittadinanza”.

Seguiranno momenti di intrattenimento con il live della band Reaktion e lo show comico del Cinghios Group.