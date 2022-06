Corigliano Rossano (Cs), al via il servizio di disinfestazione: ecco il calendario

A partire da domani – mercoledì 22 giugno 2022 – dalle ore 22, sarà effettuato il servizio di disinfestazione da zanzare e moscerini sul territorio comunale. Si consiglia di tener chiuse le finestre e balconi di non esporre all’esterno sostanze alimentari e indumenti, di salvaguardare gli animali domestici e di non accedere alle aree trattate prima delle ore 7.

CALENDARIO DISINFESTAZIONE

– GIORNO 22 GIUGNO 2022 – ROSSANO CENTRO STORICO – AREE MONTANE – ROSSANO SCALO

– GIORNO 23 GIUGNO 2022 – C. DA PIRRO MALENA- C. DA TOSCANO IOELE – C. DA VALLATO – C. DA S. IRENE – C. DA MOMENA – VIALE S. ANGELO- C. DA GALDERATE – TORRE PINTA- PARCO DEI PRINCIPI – C. DA SEGGIO- C. DA CASELLO MASCARO-C. DA ZOLFARA-C. DA FOSSA-ZONA FARO- PANTANO MARTUCCI.

– GIORNO 24 GIUGNO 2022 – C. DA TOSCANO- C. DA AMICA- C. DA LACUNA-C. DA CELADI -C. DA COLOGNATI – S. MARIA DELLE GRAZIE – C. DA PETRARO – C. DA PIRAGINETI.

– GIORNO 27 GIUGNO 2022 – CORIGLIANO CENTRO STORICO- PIANA CARUSO- BARACCONE – C. DA SIMONETTA

– GIORNO 28 GIUGNO 2022 – CORIGLIANO SCALO – C. DA VICIGLIETTI -VILLAGGIO FRASSA- C. DA MEZZOFATO- CANTINELLA­ MANDRIA DEL FORNO -5. NICO -APOLLINARA

– GIORNO 29 GIUGNO 2022 – THURIO- MINISTALLA- RICOTA GRANDE – C. DA SALICE – C. DA BRICAROSSA- C. DA FOGGIA­ C. DA TORRICELLA INFERIORE E SUPERIORE – C. DA GIANNONE -SCHIAVONEA- FABRIZIO GRANDE – FABRIZIO PICCOLO.

Sempre da domani, partirà anche la derattizzazione sul territorio comunale. Poiché i sistemi fognari urbani sono l’habitat ideale per i ratti, le esche rodenticida verranno collocate all’interno di griglie e/o pozzetti. Si invita la cittadinanza a non manipolare, toccare o asportare le esche.