Area eventi a Rende, attivisti M5S: “Il Movimento non ci sta, Villaggio Europa non è una discoteca”

“Interveniamo nel dibattito scaturito a seguito della delibera di giunta che identifica la zona mercatale del villaggio Europa quale area eventi per un periodo di 6 mesi (salvo proroghe….) e conseguente spostamento del consueto mercato in altra parte della città. Riteniamo del tutto ingiustificata tale scelta nel cuore di un quartiere residenziale a pochi metri dalle case con ovvie ripercussioni sul riposo della cittadinanza che subirebbe notevoli disagi, peraltro già manifestati al sindaco Manna in occasione dell’infausta scelta degli anni precedenti nella stessa zona di una discoteca all’aperto che ha portato i cittadini alla sottoscrizione di una petizione popolare per manifestare il loro dissenso (oltre 400 firme…) per non parlare dell’ulteriore disagio causato dallo spostamento del mercato in altra zona della città. Il provvedimento stride altresì con l’ordinanza n. 66 del 3/6/22 che disciplina l’attività di intrattenimento musicale e non solo nella stagione estiva 2022 che impone delle limitazioni sull’inquinamento acustico”. Così affermano un una nota gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Rende.

“Naturalmente, – proseguono – siamo più che favorevoli alle attività di intrattenimento, ma in caso di loro svolgimento in fase serale richiamiamo l’attenzione sull’utilizzo di altri siti adeguati allo scopo quali il parco acquatico, la zona industriale, l’area universitaria… Come attivisti del MoVimento 5 Stelle 2050 chiediamo al sindaco Manna di ascoltare le istanze dei cittadini ed un ripensamento su questa scelta scellerata che potrà soddisfare esclusivamente le esigenze del privato”.