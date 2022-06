Referendum, il 4 giugno a Cosenza anche la Lega per il tour “Cambiamo la Giustizia”

Si svolgerà il 4 giugno a Cosenza alle ore 10.30, presso il Salone sport e salute (ex Coni) – Piazza G. Matteotti, l’evento ‘Cambiamo la Giustizia’ per dire Sì ai referendum promossi da Lega e Partito Radicale. Al dibattito, moderato dal referente per il referendum di Cosenza Antonio Chiappetta, interverranno l’avvocato Fabrizio Falvo, l’avvocato Francesco Molinari (già senatore), il senatore della Lega Fausto De Angelis e la dottoressa Simona Loizzo (capogruppo Lega in consiglio regionale).