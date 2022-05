Spezzano Albanese (Cs), nasce il soggetto politico “Civicas”

Nella splendida cornice di piazza mercato ha avuto sede, in giorno 28 maggio, la presentazione del nuovo gruppo di cittadini spezzanesi impegnati. Si denomina Civicas, in quanto movimento civico, il quale ha – si legge in un comunicato stampa – incontrato la cittadinanza e forse dopo tanto tempo, data anche la situazione socio-territoriale, ha fatto riemergere l’importanza di un contatto diretto, per un confronto ideologico e personale mirato alla crescita di un paese che ha bisogno di rinascere in termini di efficienza burocratica, decoro urbano, , sistema sanitario e ordine pubblico.

L’obiettivo di Civicas è quello di raggiungere la coscienza più profonda di un cittadino che a volte si adegua e dar voce a chi non si è ancora messo in gioco. Si tratta infatti di un progetto inclusivo e non esclusivo che fa della differenza il suo punto di forza; lo stesso è volto infatti a sviluppare un dialogo, talvolta mancante, tra protagonisti diversi in campo politico, ma uniti e pronti a diventare, ognuno con le proprie idee e potenzialità, un punto di forza per la realizzazione di un paese nuovo.

Durante l’evento si sono susseguiti vari interventi i quali hanno focalizzato la loro attenzione sullo sviluppo di temi generali quali il rapporto che intercorre tra ambiente, turismo e valorizzazione territoriale, l’importanza delle regole in termini di associazionismo, la nuova politica di cui i giovani si fanno portavoce o che talvolta silenziano, la crescita economica e sociale derivante da uno sviluppo di tipo sportivo, ludico e cooperativo e la sanità territoriale. L’intento era quello di esporre il proprio punto di vista, in vista della formazione di un nuovo soggetto politico che ambisce a lasciare la propria orma sul territorio locale.