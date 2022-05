Festa del Biondo Tardivo, la Pro Loco organizza la passeggiata alla scoperta dei giardini di Trebisacce

In occasione della decima edizione della Festa del Biondo Tardivo di Trebisacce, la Pro Loco Città di Trebisacce, partner dell’evento, rinnova l’appuntamento della passeggiata culturale nel dedalo dei Giardini di Trebisacce, luogo natio dell’arancia autoctona.

Il Biondo tardivo di Trebisacce è parte integrante della Storia del territorio dell’Alto Ionio. Ha influenzato in infiniti modi infinite vite, generando in passato economie che hanno permesso la crescita del tessuto sociale di Trebisacce.

Oggi il Biondo si trova indubbiamente in momento cruciale della propria esistenza. Tuttavia per capire quale potrà essere il futuro dell’agrume dalle incredibili proprietà organolettiche non si può prescindere dal suo passato, non si possono disconoscere o dimenticare i luoghi dove questo marcatore identitario è nato e ha prosperato.

Per tali ragioni la Pro Loco Città di Trebisacce, in collaborazione con il Comune di Trebisacce, organizzatore dell’evento, dell’Assopec, prezioso e consolidato alleato nella promozione e gestione della festa, del Consorzio dei Giardini e dell’azienda Solefrutta, sponsor della passeggiata culturale, ha ritenuto importante, alla fine di un lungo periodo che ha limitato la possibilità di creare momenti di incontro, di dare vita ad un evento di carattere culturale e storico, che si inserisce nell’ambito del ricco programma 2022 della Festa del Biondo.

Avvalendosi delle competenze specialistiche dei soci della Pro Loco Città di Trebisacce, l’associazione di