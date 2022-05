Dottorati Industriali, opportunità di innovazione e ricerca per le imprese in collaborazione con l’Unical

Un’occasione per la crescita delle aziende e per la formazione di figure professionali di alto valore scientifico da inserire nel tessuto imprenditoriale. Si configura così l’iniziativa dei dottorati industriali innovativi che l’Università della Calabria avvierà con il coinvolgimento attivo delle aziende.

L’Ateneo, con il Decreto Ministeriale 352/2022, ha ottenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, a valere sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), risorse per attivare 74 borse di dottorato. Individuerà, attraverso una manifestazione di interesse, imprese partner disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse e che beneficeranno della condivisione di competenze e progetti di avanguardia con l’Unical.

L’obiettivo dei programmi di dottorato che saranno attivati sarà quello di formare figure professionali altamente specializzate che favoriscano il processo di digitalizzazione e di innovazione del tessuto socio-economico.

Gli ambiti di ricerca riguardano i temi della S3 Calabria (Smart Specialisation Strategy 21/27), in linea con gli obiettivi del PNRR.

Le borse, destinate agli iscritti ai corsi di dottorato, sono di durata triennale e di importo pari a 60mila euro ciascuna.

I dottorandi selezionati svolgeranno le loro attività in azienda per un periodo fino a diciotto mesi e all’estero per un periodo di almeno sei mesi. Al termine del percorso dottorale avranno acquisito quelle competenze utili e richieste dalle aziende, le quali avranno a disposizione profili rispondenti alle loro esigenze di sviluppo.

Un’iniziativa, questa dei dottorati universitari in sinergia con le aziende, che rappresenta un grande vantaggio per le imprese del territorio e per gli aspiranti dottorandi.