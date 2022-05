Cassano allo Ionio (Cs), consegnati i lavori per la realizzazione di strutture sportive nell’abitato di Doria

Alla presenza del sindaco Gianni Papasso, del presidente del consiglio comunale Lino Notaristefano, degli assessori Bianchi, Mungo e Fasanella, di funzionari dell’ente locale, del rappresentante dell’impresa appaltatrice “Zumpano Impianti srl”, dell’Arch. Nicoletta Di Vincenzo, in qualità di direttore dei lavori e del RUP, Geom. Pasquale Chidichimo, presso il rettangolo di gioco, si è proceduto alla formale consegna dei lavori.

L’importo complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a circa 160 mila euro. I lavori dovranno essere completati entro 80 giorni dalla data di consegna, quindi entro il 25 luglio 2022. La struttura sportiva, ormai degradata e semi abbandonata, identificata come campo da calcio a 8, che subirà le trasformazioni previste nell’elaborato tecnico è ubicata nell’abitato di Doria. L’Amministrazione Comunale, sindaco Papasso in primis, volendo mantenere fede agli impegni assunti con i ragazzi doriani nel corso della campagna elettorale, ha ritenuto opportuno procedere alla riqualificazione complessiva dell’impianto.

La soluzione progettuale che verrà realizzata crea uno scenario che ben si amalgama e si integra con l’ambiente circostante, non creando alcun impatto negativo a livello ecologico.

Il progetto di riqualificazione prevede, in particolare, la realizzazione di due nuovi campi sportivi: un campo di calcio a 5 outdoor e un campo di pallavolo outdoor.

Tutti gli interventi sono finalizzati a rendere l’impianto di nuovo efficiente e per diventare sempre di più uno spazio di aggregazione e di sviluppo dello sport. Il primo cittadino, a margine della cerimonia di consegna dei lavori, circondato dai ragazzi di Doria, soddisfatti e felici perché presto potranno tornare a fruire dell’impianto sportivo con tutte le novità previste nel progetto, ha ribadito che il suo “impegno è stato mantenuto e che già nei giorni precedenti l’amministrazione comunale aveva proceduto, sempre a Doria, alla consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria della Palestra”.