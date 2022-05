Laino Borgo, inaugurato il parco giochi “L’Airone”

Giocare in uno spazio accogliente, sicuro e soprattutto immerso nel verde. Il nuovo parco giochi “L’airone” inaugurato oggi a Laino Borgo nasce con la filosofia green in un contesto di notevole bellezza ambientale. L’amministrazione guidata dal sindaco, Mariangelina Russo, grazie ai fondi del Dpcm del luglio 2020 ha recuperato un’area comunale destinandola ai giochi per bambini

Il parco giochi, ricco di colori e attrattive moderne e funzionali, è stato intitolato all’airone, uccello migratore che spesso è possibile ammirare sui corsi d’acqua del Lao.

«Pensare ai bambini e offrirgli uno spazio di gioco e spensieratezza è un sogno che si realizza e del quale andiamo orgogliosi. Oltre ad essere il futuro, le nuove generazioni sono anche il presente ai quali dobbiamo assicurare, soprattutto dopo i due anni di pandemia che ci hanno segnato, un futuro di gioia e relazioni sane. Speriamo davvero che i bambini possano realizzare i propri sogni, partendo da Laino Borgo, e fare strada nella vita crescendo in un contesto sano, pieno di valori, che li inserisce al primo posto della programmazione amministrativa».