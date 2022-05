“Corri e Cammina per la Pace” e “Dall’Orologio al Castello – Maratona della Sibaritide per la Legalità”. Gli eventi a Corigliano Rossano

“Corri e Cammina per la Pace” e “Dall’Orologio al Castello – Maratona della Sibaritide per la Legalità”. Dalla tradizione all’innovazione nel nome dello sport e dell’aggregazione sociale, della pace, legalità e solidarietà.

Due le date da mettere in agenda, 2 giugno 31ª edizione di “Corri e Cammina per la Pace”, 11 settembre prima edizione della manifestazione “Dall’Orologio al Castello – Maratona della Sibaritide per la Legalità”.

Nell’ambito di una programmazione ampia, è intenzione dell’Ente realizzare una serie di eventi che valorizzino e avvicinino i cittadini allo sport, alla cultura della legalità e dei diritti di cittadinanza.

Si parte dalle radici, dalla tradizione, dalla 31° Edizione della “Corri e Cammina per la Pace” manifestazione culturale e sportiva dilettantistico amatoriale che negli anni ha unito la cittadinanza, creando un importante momento di aggregazione e solidarietà sociale ma anche di riflessione attraverso un percorso di cinque chilometri, da vivere e condividere e che tocca alcuni dei punti più caratteristici del patrimonio naturale e artistico della Città.

Dopo due anni, a causa dell’emergenza pandemica, durante i quali non è stato possibile realizzare manifestazioni sportive con il coinvolgimento diretto o indiretto della popolazione, è intenzione dell’Ente recuperare questa manifestazione storica. Lo sport rappresenta uno dei veicoli più importanti per diffondere l’immagine della Città, accelerando il processo di sviluppo di tutti quegli aspetti strettamente connessi alla Qualità della vita dei cittadini e del territorio.

I tre giorni legati ai Fuochi di San Marco e ai festeggiamenti per San Francesco, hanno reso manifesta da parte dei cittadini, l’esigenza di tornare a vivere momenti di aggregazione e unità sociale, condividendo insieme attimi di spensieratezza e di vita collettiva.

In giunta è stato quindi deliberato di dare indirizzo al settore “Politiche Europee e Sviluppo Strategico” di predisporre tutte le attività necessarie per l’organizzazione della trentunesima edizione della manifestazione sportiva e sociale “Corri e Cammina per la Pace”, individuando la data del 2 Giugno 2022, in cui ricade la “Festa della Repubblica”, dedicandola al tema della pace e della solidarietà tra i popoli.

Mentre è stato dato indirizzo al settore “Politiche Europee e Sviluppo Strategico” di predisporre tutte le attività necessarie per l’organizzazione della Prima Edizione della manifestazione sportiva “Dall’Orologio al Castello – Maratona della Sibaritide per la legalità”, individuando la data dell’11 settembre 2022, dedicandola al tema della giustizia, della legalità e della lotta alle mafie in ricordo del XXX Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio

Per entrambe le manifestazioni è volontà dell’Amministrazione coinvolgere le associazioni operanti nel territorio, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, le associazioni sportive A.S.D., Società Sportive, enti sportivi territoriali quali gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni.