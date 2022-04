Domani, lunedì 25 aprile, la svelatura della scultura in memoria di Giacomo Mancini

Con apposita Delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale di Cosenza ha accettato la consegna in comodato d’uso ed ha autorizzato la posa in opera sull’isola pedonale di Corso Mazzini, nei pressi della caserma dei Carabinieri, della scultura in memoria di Giacomo Mancini per celebrare il ventesimo anniversario della scomparsa dello statista cosentino.

“Abbiamo accolto – ha affermato il sindaco Franz Caruso – la proposta della Fondazione Giacomo Mancini, di celebrare con l’installazione dell’opera di Domenico Sepe, il ventennale della scomparsa di Giacomo Mancini, figura rappresentativa nella storia del socialismo italiano. Tanto ha fatto per il Paese e per Cosenza a cui ha dedicato gli ultimi anni della sua vita ricoprendo la carica di Sindaco”.

“Con la Fondazione che porta il suo nome e insieme ai cosentini – ha concluso il sindaco Caruso – ricorderemo, dunque, Giacomo Mancini a vent’anni dalla scomparsa, lunedì 25 aprile alle ore 11.30 con la svelatura della statua commemorativa che lo ritrae ad altezza naturale e che sarà posizionata all’inizio di Corso Mazzini”.