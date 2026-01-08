Natale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di Catanzaro

Anche quest’anno l’associazione UPIS ha realizzato un articolato programma natalizio, dedicato in modo particolare ai bambini, con iniziative capaci di unire festa, solidarietà e attenzione verso chi vive momenti di fragilità. Lo rende noto il consigliere comunale, Raffaele Serò.

“Tra gli appuntamenti più significativi delle festività – spiega – il ritorno in corsia presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro, per la seconda volta durante il periodo natalizio, grazie alla collaborazione con l’associazione ASD Giunti Rotti 4×4”. Le associazioni sono state accompagnate dallo stesso Serò che ha voluto ribadire “la vicinanza delle Istituzioni a iniziative di alto valore sociale”.

Nel corso della visita, l’associazione UPIS ha seguito la Befana nella distribuzione dei regali ai piccoli pazienti, mentre il Mago Luizard ha intrattenuto i bambini con i suoi numeri di magia, grazie anche alla collaborazione di Raffaele Olivadoti. L’Associazione ASD Giunti Rotti 4×4 ha inoltre donato al reparto un calcio balilla, che consentirà ai bambini di vivere momenti di gioco e condivisione durante la degenza o le visite di routine.

“Un sentito ringraziamento – continua Serò – va alla dottoressa Maria Concetta Galati, primaria del reparto di Oncologia Pediatrica, alla caposala Rosanna Aversa e a tutto il personale, per l’encomiabile lavoro svolto quotidianamente con professionalità e umanità al fianco dei piccoli pazienti, veri eroi di ogni giorno. Gesti semplici ma profondi, capaci di riempire il cuore più di qualsiasi festa: regalare sorrisi a chi ne ha più bisogno è la forma più autentica di rispetto e solidarietà”.