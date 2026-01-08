“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
HomeCalabriaCatanzaroNatale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di...
CalabriaCatanzaro

Natale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di Catanzaro

Anche quest’anno l’associazione UPIS ha realizzato un articolato programma natalizio, dedicato in modo particolare ai bambini, con iniziative capaci di unire festa, solidarietà e attenzione verso chi vive momenti di fragilità. Lo rende noto il consigliere comunale, Raffaele Serò.
“Tra gli appuntamenti più significativi delle festività – spiega – il ritorno in corsia presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro, per la seconda volta durante il periodo natalizio, grazie alla collaborazione con l’associazione ASD Giunti Rotti 4×4”. Le associazioni sono state accompagnate dallo stesso Serò che ha voluto ribadire “la vicinanza delle Istituzioni a iniziative di alto valore sociale”.
Nel corso della visita, l’associazione UPIS ha seguito la Befana nella distribuzione dei regali ai piccoli pazienti, mentre il Mago Luizard ha intrattenuto i bambini con i suoi numeri di magia, grazie anche alla collaborazione di Raffaele Olivadoti. L’Associazione ASD Giunti Rotti 4×4 ha inoltre donato al reparto un calcio balilla, che consentirà ai bambini di vivere momenti di gioco e condivisione durante la degenza o le visite di routine.
“Un sentito ringraziamento – continua Serò – va alla dottoressa Maria Concetta Galati, primaria del reparto di Oncologia Pediatrica, alla caposala Rosanna Aversa e a tutto il personale, per l’encomiabile lavoro svolto quotidianamente con professionalità e umanità al fianco dei piccoli pazienti, veri eroi di ogni giorno. Gesti semplici ma profondi, capaci di riempire il cuore più di qualsiasi festa: regalare sorrisi a chi ne ha più bisogno è la forma più autentica di rispetto e solidarietà”.
Articolo PrecedenteAvis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Ospedale di Polistena, la Diocesi: “Garantita la continuità del servizio, ora soluzioni strutturali”

Reggio, ‘Proietti…amo Mandrakate’: il teatro San Bruno celebra il genio di Gigi Proietti

La Divina Commedia e Notre Dame de Paris: grandi musical a Reggio, al via le prenotazioni scolastiche

Avis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla

Aggresione a Greco, M. Occhiuto (FI): “Vicinanza umana e istituzionale”

Stanziati fondi per il territorio vibonese, Mangialavori: “Investimenti concreti per scuola, sport e socialità”

Aggressione ad Orlandino Greco, Alecci (Pd): “Episodio preoccupante”

Gioia Tauro (RC), al Comune 110 mila euro di fondi europei per arredi e transizione digitale

“DiVino”, una serata firmata Delegazione FISAR di Reggio Calabria

Lamezia Terme, concerto di inizio anno dell’ACMO dedicato ai malati oncologici e alle famiglie

Trasporti, al via nuovi totem informativi nelle autostazioni calabresi

Aggressione a Greco durante la Festa dei Doni: il Comune di Castrolibero esprime vicinanza

Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo, il sindaco Caruso: “Servono provvedimenti a tutela degli amministratori”

Aggressione a Castrolibero: il consigliere regionale Orlandino Greco colpito con un pugno

La Redel Reggio Calabria Under 17 protagonista al torneo internazionale EYBL

Giusi Princi: “Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini”

Orlandino Greco aggredito a Castrolibero, la Federazione Riformista esprime solidarietà: “Violenza inaccettabile”

Riga (Sap): “Auto contromano sull’A2 tra Pizzo e Lamezia e agenti della Polizia Stradale a rischio vita, evitata una tragedia”

A Reggio Calabria i “Piccoli Amici della Gioia” incantano con il musical “Se fosse davvero Natale”

Metropolitana di superficie, Iemma e i tecnici di Ferrovie della Calabria: sopralluogo a Pistoia per garantire accessibilità ai cittadini

Ospedale Polistena, Cannizzaro al sit-in: “Proroga immediata per i medici in pensione, servizi essenziali garantiti”

Canadair, l’appello dell’associazione ‘La Costa dei Feaci’: “Restino a Lamezia Terme per garantire sicurezza e interventi rapidi”

Il Gruppo Speleo del Pollino traccia il bilancio di un anno di impegno

Il Comune di Montalto Uffugo investe nella cultura: 50 mila euro per il progetto “Archi e Suoni”

Ospedale di Polistena, Falcomatà: “Servono soluzioni strutturali, altrimenti si rischia solo di rinviare il problema

Ospedali Polistena, Cirillo: “Medici in pensione al lavoro grazie a emendamento e intervento regionale”

Addio ad Aurelio Chizzoniti, Maiolino (FI): “Perdiamo un esempio insuperabile per le istituzioni reggine”

Sanità, Falcomatà: “Sempre più calabresi si curano fuori. Basta propaganda, Occhiuto ha fallito”

Tonno Callipo, il giovane Saturnino si racconta: “Gruppo unito, possiamo crescere ancora”

Rottamazione Quinquies 2026, Rosario Mancuso: “Il Comune di Catanzaro non perda occasione di aderire ad uno strumento utile e conveniente per cittadini e amministrazione”

Una Befana speciale tra natura e sorrisi: i Carabinieri Forestali accanto ai piccoli degenti

Aggressione a Orlandino Greco, il sindaco Caruso: “Clima avvelenato, episodio vile e inquietante”

“Calabria in Sviluppo”: a San Ferdinando due giornate di orientamento sugli ITS Academy

Enel e cambi d’appalto, l’allarme della Slc Cgil: “A rischio mille lavoratori in Calabria”. Proclamato lo sciopero del 9 gennaio

Ospedale Polistena, Mattiani: “Una proposta di Legge Regionale per garantire l’attività dei medici oltre età pensionabile”

“La Befana arriva all’Ordine”: in Calabria medici e professionisti uniti per la solidarietà

Maritime Cyber Risk: il MIT aggiorna le misure di cybersecurity per le navi nazionali, i porti e gli impianti portuali

Educatori familiari, ancora una settimana per richiederli nell’Ats di Rende

Oltre le barriere, insieme: il messaggio di Emanuele Lambertini a Vibo Valentia

Cosenza, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti di “Plaza Suite” al Teatro Rendano

Rissa nel quartiere Sambiase di Lamezia Terme per un posto auto nel condominio: chiuse indagini per otto persone

Gelata devastante nella Sibaritide: agricoltura in ginocchio, danni gravissimi a frutti e piante

Madeo: “Urge procedere con l’approvazione dell’atto aziendale definitivo Arsac”

Costituito a Locri il CISDA, Centro Italiano per lo Studio della Documentazione Archivistica

Nuova stagione del gruppo di lettura reggino su Agatha Christie

Furgiuele: “Grave e inquietante atto intimidatorio alla comunità di Vibo Valentia”

Concorso Nazionale Ercole Olivario 2026 – XXXIV edizione: nasce l’Ercole Olivario FUTURE – Sezione RENISA. Gli istituti della Calabria potranno iscriversi entro il 18...

Uniti per Acquaformosa: “Maggioranza senza visione incapace di gestire le risorse umane dell’ente recluta due figure che saranno solo un enorme peso per i...

Boom di accessi negli ospedali calabresi per l’influenza stagionale: a Cosenza se ne registrano 600 in sole 48 ore

I consiglieri comunali di Catanzaro Donato, Parisi e Veraldi: “L’amministrazione del peggioramento che tutela le ditte private a discapito dei cittadini”

Al via a Catanzaro il progetto “Chiedimi se sono felice”: coinvolti diecimila studenti che dialogheranno di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere

“La Befana del Vigile Urbano”: nella calza dei vigili urbani dolci, gadget ma anche presidi sanitari e tablet per i piccoli degenti della Pediatria...

Occhiuto: “Io al congresso FI? Non lo escludo, ma non lo dò per certo”

Il Trofeo BIC accende Reggio Calabria: una serata di sport, ricordi e futuro

Fondazione Ra.Gi.: presentata una nuova CasaPaese per Demenze ad Acquaformosa

Castrovillari: consegnati il Premio Internazionale Federico II e riconoscimenti di merito

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime solidarietà ad Antonio Iannello

Lamezia Terme: la Santa Messa dell’Epifania

Reggio: domani incontro dedicato a Carlo Collodi

Influenza: l’Annunziata si prepara al picco stagionale

Da Scarcella (Anci) solidarietà ad Antonio Iannello

Da vittime a protagonisti, il 9 gennaio a Catanzaro fa tappa “Chiedimi se sono felice”

Sanità, giovedì 8 a Gioiosa Jonica, ore 17.30, l’iniziativa del Pd metropolitano. Panetta: “Avviamo da subito una iniziativa politica forte per difendere gli ospedali...

Locri: Giornata per la Pace dal tema “L’educazione alla pace: responsabilità di tutti”

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita condanna il grave atto intimidatorio contro il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia

Intimidazione a Iannello, la solidarietà del presidente del Consiglio regionale Cirillo

Dal consigliere regionale Ionà solidarietà ad Antonio Iannello

L’Epifania dell Consulta Intercultura di Cosenza

Il cordoglio di Francesco Cannizzaro per la scomparsa di Aurelio Chizzoniti

Scomparsa Chizzoniti, Latella: “Oltre che un valente politico e un uomo di legge, ha dato un grande apporto al calcio reggino”

Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, esponente del Partito Democratico: la solidarietà della vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma

Dal 9 al 17 gennaio 2026 al Palazzo dei Principi Spinelli “La Torre Talao si racconta”: Scalea investe nella cultura digitale

Il 10 gennaio a Rende la presentazione del libro di Totò Cascio, “La gloria e la prova”

Grande successo a Cataforio per il concerto “In Nativitate Domini”: musica e comunità per il rilancio del borgo collinare

Lotteria Italia 2025, in Calabria venduti oltre 180mila biglietti (+16,2%). Cosenza in testa tra le province (+20,8)

Il sindaco Falcomatà: “Auguri di buon lavoro a Mimmo Nasone, nuovo Presidente del Centro Comunitario Agape. Una guida autorevole per il sostegno alle fragilità....

Domani la Dierre Basketball riceve la Nova

Caputo: “Tridico profeta di sventure, noi lavoriamo, lui che fa?”

La cura incontra la magia: il progetto Racconti Senza Nodi in Pediatria a Lamezia Terme per i bambini ricoverati

Epifania di solidarietà a Polistena: i carabinieri portano un sorriso ai bambini ricoverati

Giusi Princi: “Con la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti la Calabria perde un autorevole punto di riferimento per territorio e istituzioni”

Belcaro: “I progetti di vita sono la sfida del presente e del futuro. Famiglie e dignità al centro delle politiche sociali”

Parcheggio della stazione ferroviaria di Cosenza, già programmata da giorni la nuova operazione di bonifica che sarà svolta domani

Avv. Rocca: “Crotone deve tornare a camminare unita. Io sono pronto a mettermi al servizio della città”

Il cordoglio del Sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti: “Reggio e la Calabria perdono un valente professionista ed amministratore appassionato, pungolo...

Spari contro l’auto del presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello

Sostegno alloggiativo. Bosco: “Comuni lasciati soli a combattere le politiche egoiste e discriminatorie della Destra”

Il cordoglio del presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo, per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti

Ex Reggina: i primi 50 anni di David Di Michele, bomber in tutte le categorie

Crotone: si spiaggia esemplare di zifio

La Reggina preme per l’attaccante: trattativa aperta con la Cavese per Guida

Crotone: Polizia locale prende in consegna uomo che andava in escandescenze

Sanità, Tridico: “La possibile chiusura dell’ospedale di Polistena è il simbolo del fallimento della gestione sanitaria di Occhiuto”

Consegnata la Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci” a Frascineto

NB Soverato supera la Sideco Basketball Lamezia di soli tre punti

Dierre Basketball Reggio Calabria: colpaccio di mercato con l’arrivo di Elias Donati

Musica e Solidarietà: grande partecipazione al concerto di beneficenza del Lions Club Polistena Brutium

Concluse le riprese di “Sybaris The Great”, il corto di Maurizio Vincenzi

Cardinale piange il prof. Rotiroti, il sindaco Staglianò: “Perdiamo figlio illustre ed esempio di umanità”

Ospedali di Polistena e di Locri, Irto (Pd) interroga il ministro della salute: “Tutele immediate per i cittadini della Piana e della Locride”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook