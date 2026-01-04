Natale all’insegna del volontariato: l’impegno dell’Avis Comunale di Gizzeria OdV

Un Natale vissuto nel segno del volontariato e della promozione del dono del sangue: questo il bilancio delle attività natalizie dell’Avis Comunale di Gizzeria OdV, che anche quest’anno ha dimostrato una forte e costante presenza sul territorio attraverso la partecipazione a sette eventi principali svolti tra Gizzeria Paese e Mortilla.

Come da tradizione, uno degli appuntamenti più attesi è stato il Babbo Natale Avis, che ha portato sorrisi e gioia ai bambini delle scuole dell’infanzia di Gizzeria Paese e Mortilla, coniugando il clima di festa con i valori fondamentali della solidarietà e dell’altruismo. Per la realizzazione di questi eventi, le caramelle distribuite ai bambini sono state gentilmente offerte da Sila Gum, a cui va un sentito ringraziamento per il prezioso contributo.

Lo stesso Babbo Natale Avis è stato protagonista anche dei Mercatini di Natale, organizzati dalle associazioni riunite di Gizzeria in Festa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, svoltisi il 14 dicembre 2025 a Gizzeria Paese. In tale occasione, l’Avis Comunale di Gizzeria ha allestito uno stand informativo che, grazie alla distribuzione di gadget e materiale divulgativo, ha permesso di sensibilizzare numerosi cittadini, in particolare giovani, avvicinandoli per la prima volta alla donazione del sangue.

L’associazione ha, inoltre, partecipato con il proprio stand informativo anche nelle giornate del 7 e del 21 dicembre 2025, rafforzando ulteriormente l’attività di promozione del dono. Significativo anche il contributo dell’Avis nelle iniziative dei Mercatini di Natale di Mortilla, confermando una presenza capillare su tutto il territorio comunale.

Da segnalare, infine, la giornata di donazione a Gizzeria Paese, organizzata in collaborazione con l’Athletic Club Gizzeria Amatori Avanti, che oltre alla partecipazione dei donatori periodici ha registrato una rilevante crescita dei neo donatori, con l’ingresso di 10 nuovi donatori, un risultato particolarmente significativo e incoraggiante.

Ancora una volta, l’Avis Comunale di Gizzeria si è confermata una realtà attiva e profondamente radicata nella vita sociale del territorio, grazie all’impegno costante dei volontari e del direttivo, che hanno dedicato tempo ed energie alle attività associative in un periodo particolarmente intenso dell’anno. Un lavoro prezioso che ha prodotto risultati concreti e ha rafforzato il messaggio fondamentale della cultura del dono e della solidarietà.