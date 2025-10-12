La Giunta Meta premiata dalle urne, Forza Italia primo partito a San Floro

I recenti risultati elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale, con la vittoria del presidente Roberto Occhiuto, hanno consolidato la fiducia che la comunità ripone nell’amministrazione, con un dato politico di rilievo: Forza Italia (FI) si è confermato come primo partito in paese, ottenendo un significativo 27,22% dei voti, pari a 86 preferenze.

Questo risultato assume il valore di una vera e propria “promozione a pieni voti” per il lavoro svolto dal Sindaco Meta e dalla sua squadra.

Il trionfo azzurro è stato trainato da un’affermazione personale che non lascia dubbi: il candidato – segretario provinciale di FI – Marco Polimeni ha raccolto ben 72 voti, posizionandosi come il primo eletto in assoluto e totalizzando circa il 22% dei voti complessivi espressi a San Floro per il partito.

do nel partito un interlocutore istituzionale in grado di sostenere le piccole realtà comunali. I risultati odierni dimostrano che questa scelta è stata accolta positivamente dall’elettorato

Il risultato non è solo un voto a un partito, ma un’attestazione di stima e fiducia verso l’impegno quotidiano dell’esecutivo comunale.

La vittoria di Forza Italia e l’alta percentuale di consensi rappresentano una base solida su cui costruire i prossimi passi amministrativi, assicurando al Comune di San Floro una rappresentanza forte a tutti i livelli istituzionali.