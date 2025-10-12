Il consigliere regionale Enzo Bruno si congratula con Rosario Bressi per l’elezione a presidente di Arci Calabria

“Desidero rivolgere a Rosario Bressi le mie più sincere congratulazioni per la sua elezione a presidente del Comitato regionale di Arci Calabria. Si tratta di un riconoscimento ampiamente meritato per la serietà, la passione e la dedizione con cui da sempre interpreta l’impegno civile e sociale”. È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente).

“Ho avuto il piacere di essere presente all’assemblea regionale che lo ha eletto e di condividere con lui e con tutti i delegati un momento di grande partecipazione e di consapevolezza collettiva del ruolo che l’associazionismo può e deve svolgere nella nostra regione”, afferma ancora.

“A Rosario mi lega un rapporto di amicizia risalente e sincero, costruito nel tempo e consolidato negli anni in cui, da presidente della Provincia di Catanzaro, ho avuto modo di collaborare con lui in tante iniziative di valore culturale e sociale. In ogni occasione ho potuto apprezzarne la capacità di dialogo, la sensibilità verso i bisogni delle comunità e la visione di un impegno politico e civile sempre orientato al bene comune”, spiega Bruno.

“Sono certo che saprà guidare Arci Calabria con la stessa passione e competenza che lo contraddistinguono, rafforzando il legame tra i territori, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo. La sua elezione segna l’inizio di una nuova fase di rilancio per l’Arci, capace di coniugare partecipazione, solidarietà e impegno concreto per la giustizia sociale e i diritti di tutti”.

“A Rosario – conclude Bruno – va il mio più affettuoso augurio di buon lavoro, nella convinzione che saprà rappresentare con equilibrio e determinazione l’anima più autentica e vitale della Calabria”.