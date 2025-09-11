“A Beautiful Mind”, dal 15 settembre apre il Centro diurno a Catanzaro

A partire da lunedì 15 settembre sarà attivo a Catanzaro il nuovo Centro diurno “Scommetti su di me” del progetto “A Beautiful Mind”. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è coordinato dal sociologo Andrea Barbuto. Lo spazio, ospitato nelle sale del Centro Polivalente di via Fontana Vecchia, sarà aperto tre volte a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 14 alle 19, ed è dedicato a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni.

Il Centro – si legge in un comunicato stampa – nasce come luogo non medicalizzato di aggregazione e crescita, pensato per accogliere adolescenti con fragilità e difficoltà emotive o sociali, offrendo loro opportunità di incontro, confronto e partecipazione attiva. L’obiettivo è prevenire forme di disagio giovanile – come isolamento, abbandono scolastico, autolesionismo o dipendenze – attraverso attività educative, culturali, sportive ed espressive che promuovano benessere e socialità.

La programmazione settimanale: a partire dalle ore 14, nei giorni di apertura sono previste attività di accoglienza e animazione, pensate per favorire l’incontro, la socializzazione e la creazione di un clima positivo. Nei diversi giorni si alterneranno laboratori di arte e teatro, finalizzati a stimolare creatività, espressione corporea e capacità relazionali. Infine, i ragazzi potranno partecipare al laboratorio di teatro, arte, scrittura e cinema o a quello sportivo, con proposte che spaziano dalla narrazione alla produzione video, fino a giochi di squadra e attività motorie inclusive. Sono inoltre previsti percorsi di mindfulness e laboratori pedagogici per sviluppare consapevolezza, autonomia e competenze di cittadinanza attiva. Durante l’intero orario di apertura saranno sempre disponibili attività ludiche, culturali e di supporto allo studio.

Ogni attività è condotta da un’équipe multiprofessionale composta da educatori, psicologi, animatori, pedagogisti e operatori culturali, con il supporto di volontari e personale del servizio civile. In parallelo, è attivo un servizio di sostegno per le famiglie, con incontri e consulenze mirati ad accompagnare i genitori nella comprensione delle difficoltà dei figli e a rafforzare il dialogo intergenerazionale.

Il progetto si fonda sulla convinzione che la risposta al disagio giovanile non possa limitarsi