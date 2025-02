L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili comunica che, per consentire i lavori di ripristino della perdita su via Vercillo, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica per le utenze di parte di via Turco e via Barlaam da Seminara, oltre che di viale De Filippis fino a via Gariano. La ripresa del servizio è prevista, compatibilmente con i tempi dei lavori, per la tarda mattinata.