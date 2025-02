Agenda Urbana Catanzaro 21-27, Caviano: “Investimento lungimirante sull’ex mercato di Lido che potrà rivivere come spazio per la creatività giovanile e collante sociale”

“La volontà dell’amministrazione Fiorita di ribaltare il modo in cui si è programmato, nel corso degli scorsi decenni, a Catanzaro è ben tangibile dalle proposte lungimiranti inserite nel documento di Agenda Urbana. Voglio soffermarmi, in particolare, sulla scheda relativa al recupero di immobili pubblici nei “quattro centri storici” della città, di cui fa parte il quartiere Lido, e per cui è previsto un investimento di tre milioni di euro complessivi. La scelta è ricaduta sull’ex mercato ortofrutticolo, uno spazio che da tempo purtroppo risulta inagibile, ma che per la sua funzione storica e la sua collocazione, a ridosso della stazione ferroviaria e del centro fieristico Colosimo, può rappresentare un nuovo elemento di attrattività per l’area marinara.

Il progetto di riqualificazione che l’amministrazione ha idea di realizzare mira, per l’appunto, a valorizzarne il potenziale come spazio multifunzionale e accessibile, da destinare in particolar modo a sede di coworking artistici e culturali per cui è inserito un altro finanziamento di un milione di euro, con un target che privilegi in modo particolare i più giovani. L’ex mercato potrà rinascere, dunque, come nuovo attrattore che possa fungere anche da collante sociale, nel quadro di interventi di rigenerazione urbana che il Comune di Catanzaro intende finanziare per favorire il riutilizzo di siti pubblici inutilizzati. Intervento che si sposa con la visione politica del sindaco Fiorita di promuovere una nuova cultura inclusiva ed un modello di gestione sostenibile dei contenitori pubblici.

Un’opportunità preziosa, dunque, di restituire a Lido e alla città uno spazio che può rivivere assecondando i bisogni del presente e creando, quindi, le condizioni per valorizzare la creatività giovanile e farne un possibile moltiplicatore dal punto di vista dell’indotto economico e sociale”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Igea Caviano (PD).