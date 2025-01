Ripristinato accesso tramite Spid ai servizi online della piattaforma comunale Dema

L’amministrazione comunale informa che è stato ripristinato l’accesso tramite SPID ai servizi online della piattaforma DEMA dell’ente che, per alcuni giorni, è stato possibile solo attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE). Si specifica che i temporanei disagi non sono dipesi dagli uffici comunali, ma legati alle procedure effettuate da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) per il collaudo e la diffusione del nuovo certificato SPID del Comune di Catanzaro ai diversi Identity Provider.