Scomparsa Franco Piperno, il ricordo del sindaco Nicola Fiorita: “Vulcano di idee e di iniziative”

“È difficile ricordare una personalità cosi complessa e controversa come quella di Franco Piperno, ma nessuno può metterne in dubbio la genialità delle elaborazioni culturali e politiche e la sua statura di docente e studioso della fisica e dell’astronomia. Era nato a Catanzaro da una famiglia molto conosciuta e apprezzata e anche per questo ritengo giusto che sia ricordato nella e dalla sua città. Ha studiato al liceo “Galluppi”, dove ha avuto come maestro un grande filosofo come Giovanni Mastroianni. Franco è stato un vulcano di idee e di iniziative, ha fondato movimenti e radio libere, ha dato una grande mano a Giacomo Mancini nella sua stagione di sindaco di Cosenza. Io lo ricordo come prestigioso collega dell’Unical, ma soprattutto come un uomo amante delle stelle e dei sogni, come una persona che si è sempre battuta per una società e un mondo migliori. Che la terra ti sia lieve, Franco”.

Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.