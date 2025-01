Lorena (FdI): “Finalmente una nuova vita per la delegazione dell’ex Comune di Sambiase: un polo di ricerca e innovazione per la città”

“Finalmente, dopo anni di discussioni, proposte e riflessioni, la Delegazione dell’ex Comune di Sambiase, un immobile di inestimabile valore storico, artistico e culturale, trova nuova vita con una destinazione di grande rilevanza. L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) avrà qui la propria sede territoriale, portando Lamezia Terme al centro di progetti di ricerca e innovazione di caratura internazionale.

Questa assegnazione non solo valorizza un patrimonio architettonico di pregio, ma si inserisce nella nostra visione, da sempre tracciata: quella di rendere fruibili il maggior numero di immobili comunali, soprattutto nel centro storico, per rivitalizzarlo, attrarre presenze e restituirgli centralità nella vita culturale e sociale della città.

Desidero esprimere un sentito apprezzamento per il lavoro degli uffici comunali e per l’impegno del CNR, che non solo avvierà importanti attività scientifiche, ma si farà carico degli interventi necessari per l’adeguamento normativo degli impianti, la messa in sicurezza e il rispetto delle normative di efficientamento energetico, rendendo l’immobile conforme alle esigenze operative di un’istituzione così prestigiosa.

Continuerò ad impegnarmi, come fatto finora, affinché l’intero immobile torni a essere pienamente valorizzato. In particolare, è fondamentale restituire al più presto alla comunità la storica Sala Consiliare, uno spazio che rappresenta l’anima istituzionale e culturale della nostra città. Questo luogo deve rinascere come centro polifunzionale dedicato a iniziative culturali, scientifiche ed educative, in grado di unire passato e futuro, memoria storica e visione di sviluppo.

Lavorare affinché ogni angolo della nostra città diventi un simbolo di rinascita e partecipazione è una sfida che non ci stancheremo mai di portare avanti”. Lo afferma in una nota Antonio Lorena PhD Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia.