Catanzaro, Scarpino: “Si acceleri iter progetto centro polivalente sport a Sant’Elia”

“Sono passati quasi quattro mesi dalla presentazione del progetto che riguarda la realizzazione di un centro polivalente per lo sport e per i giochi previsto nel quartiere Sant’Elia. Parliamo di un investimento di circa 100mila euro che l’amministrazione comunale è riuscito a mettere in campo partecipando all’avviso pubblico “Sport e disabilità” diramato dalla Regione Calabria. Nello spazio sottostante la scuola primaria, come previsto dal progetto, sorgerà un campo da gioco per volley, basket e calcio a 5. Non solo, nell’area circostante troveranno spazio anche i giochi per i bambini, con una particolare attenzione per le fasce dei diversamente abili a cui il bando è dedicato.

Si tratta, quindi, di un intervento che riveste una particolare importanza dal punto di vista sociale, dando finalmente una risposta alla comunità che necessita di luoghi mirati all’aggregazione e al tempo libero. Ho proposto e sollecitato, per diverso tempo, l’idea di riqualificare uno spazio in disuso del quartiere e rigenerarlo per scopi sociali. Una scelta azzeccata, quindi, che ora deve essere portata avanti per capitalizzare tutte le risorse disponibili. Auspico che gli uffici tecnici del Comune accelerino i tempi per il bando di gara, con la speranza che i lavori possano essere consegnati entro la fine dell’anno.

L’attenzione verso tutti i quartieri, soprattutto le periferie, si dimostra con opere in grado di lasciare un segno sui servizi e sulla qualità della vita. L’appello al sindaco e agli assessori è di mantenere gli impegni assunti, garantendo una veloce prosecuzione dell’iter progettuale, a beneficio di tutta la comunità, su cui continuerò a vigilare”.

Lo afferma in una nota il presidente della commissione sport e politiche sociali Francesco Scarpino.