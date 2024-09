Notte Piccante a Catanzaro, parcheggi e bus navete Amc per il centro storico

Per agevolare l’accesso al centro storico in occasione della tre giorni della Notte Piccante da domani venerdì 20 a domenica 22 settembre, l’Amc ha predisposto un servizio navette bus che, fin dal pomeriggio, garantirà collegamenti andata e ritorno dai parcheggi Musofalo, dell’area mercatale di Mater Domini e della Funicolare Valle.

Parcheggio Musofalo

Servizio navetta con percorso: via Argento – Terminal Kennedy – via G. Alberti – via Argento – Musofalo.

Venerdì 20 settembre dalle 18 alle 02

Sabato 21 settembre dalle 18 alle 03

Domenica 22 settembre dalle 18 alle 01

Tariffa Ordinaria Sosta

€ 1,50 sosta inferiore a 3 ore;

€ 3,00 sosta superiore a 3 ore;

dalle 22:00 supplemento notturno + € 5,00;

Parcheggio Area Mercatale Mater Domini (via Gravina)

Servizio navetta con percorso: Mater Domini – via T. Campanella – viadotto Bisantis – via Indipendenza – via A. Turco – via T. Campanella – Mater Domini.

Venerdì 20 settembre dalle 18 alle 02

Sabato 21 settembre dalle 18 alle 03

Domenica 22 settembre dalle 18 alle 01

Tariffa Ordinaria Bus

€ 3,00 Andata/Ritorno

Parcheggio Funicolare Valle

Servizio navetta con percorso: Funicolare Valle – viale dei Normanni – punto di arrivo incrocio con via Nuova – viale dei Normanni – Funicolare Valle.

Venerdì 20 settembre dalle 20.30 alle 02

Sabato 21 settembre dalle 20.30 alle 03

Domenica 22 settembre dalle 18 alle 01

Tariffa Ordinaria

€ 1,50 Andata/Ritorno