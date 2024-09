AMC SpA rinnova la cooperazione con PARK IT srl: in arrivo 13 nuovi parcometri di ultima generazione

L’Amministrazione Comunale e AMC S.p.A. annunciano il rinnovo della collaborazione con PARK IT srl, leader nel settore dei sistemi di controllo accessi e gestione della sosta. L’accordo, formalizzato oggi, prevede l’installazione di 13 parchimetri di ultimissima generazione, pensati per ottimizzare l’efficienza dei parcheggi urbani e migliorare l’esperienza dei cittadini.

I nuovi parcometri sono progettati per rispondere alle esigenze moderne di una città in continua evoluzione. Dotati di schermi resistenti agli agenti atmosferici e interfacce grafiche intuitive e multilingua, semplificheranno il processo di pagamento e offriranno un’esperienza sempre più veloce e user-friendly per tutti gli utenti.

Con questa iniziativa, il Comune di Catanzaro e AMC S.p.A. si impegnano a costruire una città moderna e vivibile, dove l’efficienza e la sostenibilità sono al centro della gestione della mobilità. Il rinnovo della partnership con PARK IT srl rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione di una visione della mobilità urbana, che guarda al benessere e soddisfacimento dei cittadini e all’ottimizzazione delle risorse.