Super Mario torna a Lamezia Terme: domani sera proiezione sotto le stelle a Piazza Roma di Bella

Proseguono con grande entusiasmo gli eventi dell’Estate in 4D, un cartellone ricco e variegato che sta animando la stagione estiva lametina. All’interno di questo programma, un nuovo appuntamento del “Festival del Turismo Sostenibile – III Edizione: Un’Estate di Gusto”, (organizzato dal Comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria nell’ambito del progetto di Promozione della Calabria e dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale) è pronto a sorprendere il pubblico.

Domani sera, sabato 7 agosto, alle ore 21:00, presso Piazza Roma di Bella, Lamezia Terme, grazie all’allestimento curato da Music Art Service, verrà proiettato il film d’animazione “Super Mario”, amatissimo da grandi e piccini. Dopo il successo riscosso sul Lungomare Falcone e Borsellino nell’ambito della rassegna A.…Mare il cinema, il celebre idraulico italiano tornerà a far sognare e divertire il pubblico cittadino in una delle location più suggestive della città.

L’evento si incastona perfettamente all’interno dei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Bella, aggiungendo un ulteriore momento di svago e socialità per tutta la comunità. Un’occasione unica per vivere la magia del cinema all’aperto, in uno scenario in cui l’arte, la cultura e la fede si incontrano, offrendo un’esperienza di condivisione e divertimento.

Il film “Super Mario”, tratto dalla famosissima serie di videogiochi, racconta le avventure dell’iconico personaggio insieme a Luigi e alla Principessa Peach, tra mondi fantastici e nemici esilaranti. Con la sua atmosfera colorata e le sue dinamiche coinvolgenti, “Super Mario” è una pellicola che ha saputo conquistare sia le nuove generazioni che i nostalgici dei videogiochi degli anni ’80 e ’90.

L’esperienza del cinema all’aperto regala un fascino particolare, permettendo di godere di un momento di svago in uno spazio aperto, immersi nella bellezza delle serate estive. Il pubblico avrà la possibilità di trascorrere una serata piacevole sotto le stelle, vivendo il cinema in modo più rilassato e in compagnia, unendo il piacere della visione alla convivialità. È proprio questa combinazione di arte, intrattenimento e socialità che rende gli eventi di cinema all’aperto un momento speciale per grandi e piccini, capace di valorizzare il territorio e creare un’atmosfera di comunità.

L’appuntamento è dunque, per domani sera a Piazza Roma di Bella, con ingresso gratuito per un appuntamento indimenticabile con Super Mario e il fascino del cinema sotto le stelle!