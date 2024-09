Solidarietà e Ferma Condanna dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per il Vile Attacco alla Progetto Sud e Cooperativa Ciarapanì

Luisa Vaccaro dichiara: “Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, profonda vicinanza e solidarietà a Don Giacomo Panizza, alla Progetto Sud e alla Cooperativa Sociale Ciarapanì, duramente colpite dal vile e increscioso atto criminale e vandalico avvenuto presso il parcheggio del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme. Un atto tanto ignobile quanto devastante che ha portato al furto di qualche centinaio di euro ed ha causato danni materiali ingenti, per un valore di circa 45mila euro, colpendo strumenti essenziali per il corretto svolgimento del servizio, come la cassa automatica e il sistema di videosorveglianza. I detti strumenti di legalità e sicurezza, fondamentali per il controllo e la tutela di spazi pubblici e privati, sono stati resi inutilizzabili da un’azione che non possiamo che condannare con fermezza.”

“L’azione spregevole e delittuosa non solo provoca un grave danno economico ma cerca anche di minare il cuore pulsante di una comunità che ogni giorno lavora per costruire un tessuto sociale più equo e inclusivo. Colpire realtà come la Progetto Sud e le sue cooperative sociali significa attentare a un presidio di giustizia, solidarietà e umanità. Da decenni queste organizzazioni operano instancabilmente al fianco delle persone più fragili, offrendo dignità e opportunità laddove più necessario, contribuendo al benessere collettivo della nostra città e della Calabria tutta.”

“Siamo consapevoli che atti vandalici di questa portata non riguardano solo la Progetto Sud o la cooperativa colpita, ma rappresentano un attacco all’intera città, alle sue forze migliori, a chi, come Don Giacomo Panizza e il suo straordinario team, lavora quotidianamente per dare dignità e speranza a chi si trova ai margini della società. Questi crimini non devono, però, portarci alla rassegnazione o alla paura, ma devono invece spronarci a reagire con ancora più determinazione, rinnovando l’impegno a promuovere un dialogo costruttivo che superi pregiudizi, divisioni e atteggiamenti discriminatori.”

“È fondamentale non cedere a facili etichettature o a pregiudizi superficiali, ma cogliere questi episodi come un monito per affrontare con decisione le dinamiche che, purtroppo, minacciano la convivenza civile e ostacolano lo sviluppo sociale del nostro territorio. La devastazione economica e materiale di strumenti moderni e costosi come quelli danneggiati non può e non deve compromettere il percorso di crescita e cittadinanza che, con tanto impegno, si cerca di costruire insieme, specialmente con il coinvolgimento di persone più fragili.”

“In questo momento delicato, è altresì importante sottolineare la fiducia che riponiamo nel lavoro delle forze dell’ordine, che con professionalità e dedizione si impegnano quotidianamente per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Siamo certi che, grazie al loro operato e alla loro indagine, presto si potrà fare chiarezza anche su questo increscioso episodio, portando giustizia a chi è stato colpito e ripristinando la serenità nel nostro territorio.”

“Come amministrazione comunale, rinnoviamo il nostro impegno a fianco di tutte le realtà virtuose e ribadiamo con forza la nostra condanna verso chi, con azioni criminali e distruttive, tenta di ostacolare un futuro di lavoro, dignità e cittadinanza. Saremo sempre al fianco della Progetto Sud e delle cooperative che, con coraggio e tenacia, continuano a rappresentare il cuore pulsante di una Calabria che guarda avanti, con resilienza e determinazione, nonostante le difficoltà. Questo Sud è il nostro presente e il nostro futuro, e insieme, come comunità, continueremo a costruirlo con speranza, impegno e fiducia.”