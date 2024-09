Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, direzione trasferita a Girifalco. Accreditamento Rsa: tutto quello che c’è da sapere

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, dà il benvenuto ai dipendenti della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze che, in questi giorni, stanno prendendo servizio presso i locali recentemente ristrutturati del Complesso Monumentale, con l’obiettivo di rafforzare il Dipartimento di Salute Mentale e migliorare l’offerta sanitaria della comunità e del Comprensorio.

Nello specifico il primo cittadino unitamente al vicesindaco con delega alla Sanità, Alessia Burdino, e all’Amministrazione Comunale intende ringraziare il generale Antonio Battistini – Commissario Straordinario dell’Asp – per la scelta fatta annunciata, peraltro a Girifalco, dal direttore del Dipartimento, Michele Rossi, nelle scorse settimane.