Lamezia, al via la la rassegna “Estate in 4D: di Arte, di Musica, di Fede, di Sole”

Con l’arrivo di settembre, la città si prepara a dare il via ai tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna di Bella, un appuntamento che ogni anno coinvolge l’intera comunità in momenti di devozione, arte e cultura.

All’interno del ricco programma di eventi “Estate in 4D: di Arte, di Musica, di Fede, di Sole” domani, 1° settembre, si terrà una serata speciale dedicata alla musica e alla fede.

Alle ore 21:00, in Piazza Roma a Bella, avrà luogo il concerto-tributo alla Madonna, con protagonisti gli alunni e i maestri della scuola di musica “Le Belle Arti”. La serata sarà impreziosita dall’esibizione degli artisti con la guida dell’insegnante Alina Caruso che offriranno uno spettacolo che unirà musica, passione e spiritualità.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per i giovani talenti locali di mostrare le loro abilità artistiche, frutto di dedizione e studio, e di offrire alla comunità uno spettacolo che coniuga la bellezza dell’arte con la profondità della fede. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni in onore della Madonna di Bella, sottolineando il valore della tradizione e della cultura locale.