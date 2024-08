Torna Caudex – Visioni Letterarie Straordinaria anteprima nazionale dell’ultimo capolavoro di Domenico Dara “Liberata” Venerdì 23 agosto al  Teatro Grandinetti di Lamezia

Sarà il noto e apprezzato scrittore Domenico Dara a dare il via alla nuova stagione di “Vacantiandu” con una straordinaria anteprima del suo ultimo capolavoro, “Liberata”, edito da Feltrinelli Editore. Ad ospitarlo sarà la rassegna “Caudex – Visione letterarie”, l’originale e apprezzato format che regala al pubblico un’esperienza multisensoriale fatta di parole, musica, teatro e ballo, capace di coinvolgere ed emozionare. Venerdì 23 agosto alle ore 21, con ingresso gratuito, sul palco del Teatro Grandinetti Comunale protagonista assoluto sarà Domenico Dara, autore di numerosi romanzi, che riesce a sprigionare un mondo in cui le persone e le cose apparentemente più semplici racchiudono saggezze, sollevando la pellicola dal quotidiano per svelarne l’incanto. E in quell’incanto metafisico e romanzesco i lettori avventurosamente, dolcemente, si immergono.

A dialogare con l’autore sarà Sabrina Pugliese, direttore artistico di “Caudex – Visioni letterarie”. A far “vivere” l’opera dello scrittore calabrese saranno gli attori Paola Cefalà, Angela Gaetano, Fedora Cacciatore e Antonio Giampà, accompagnati dal musicista Andrea Reda e dalla cantante ballerina Martina Corea. Il libro è infatti una storia che vive, perché nelle sue parole c’è un racconto ma soprattutto più “anime”: quella dello scrittore e quella del racconto stesso, che verranno rappresentate attraverso performance di più stili d’arte, in modo da farlo vivere come un’esperienza emotiva e multisensoriale.

L’atteso evento, inserito nel progetto “Vacantiandu 2024”, la cui direzione artistica è affidata a Enrico Palmieri e Nicola Morelli, è candidato all’Avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” finanziato con R𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑃𝐴𝐶 2014/2020 – A𝑧. 6.8.3 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.