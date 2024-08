Disagi acqua a Catanzaro, Capellupo e Palaia: “L’amministrazione si è attivata per richiedere le autobotti”

“Un importante guasto elettrico ha determinato problemi nell’erogazione dell’acqua dal potabilizzatore SORICAL che serve le zone alte della città.

Non c’è tregua per l’impianto gestito dalla società regionale che, anche nel giorno di ferragosto, ha determinato di fatto l’interruzione del servizio idrico.

Compito dell’amministrazione è anche verificare e controllare costantemente che il gestore SORICAL ponga in essere tutte le attività necessarie al rapido superamento dei disagi ed infatti, l’ufficio acquedotto costantemente in contatto telefonico con il Sindaco sta monitorando senza sosta la situazione. Dalla verifica è emerso che un quadro elettrico dell’impianto ha subito un grave danno su cui gli operai stanno lavorando. Certo, è singolare che SORICAL non disponga di dispositivi elettrici supplementari che consentano di essere impiegati velocemente in casi di rotture. Secondo SORICAL la situazione dovrebbe tornare alla normalità nel pomeriggio. In ogni caso, l’amministrazione si è già attivata per richiedere le autobotti della protezione civile per fronteggiare i disagi acuiti dal gran caldo che sta colpendo i nostri territori”. Lo afferma una nota dei consiglieri comunali Vincenzo Capellupo e Daniela Palaia.