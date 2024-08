Volo dell’Aeronautica Militare da Lamezia a Palermo per salvare 72enne

Trasporto di emergenza, con un aereo dell’Aeronautica militare, per un paziente di 72 anni dall’aeroporto di Lamezia Terme all’aeroporto di Palermo-Punta Raisi. Un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha permesso di trasferire rapidamente l’uomo dall’azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro , dove era ricoverato, all’azienda ospedaliera specialistica Arnas Civico di Palermo. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della prefettura di Catanzaro alla sala Situazione di vertice del comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivazione e gestire i trasporti sanitari urgenti. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare il velivolo è ripartito alla volta di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa.