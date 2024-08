Catanzaro, disagi idrici a Materdomini, Buda e Gagliano

A causa di un guasto in fase di riparazione all’impianto di potabilizzazione Santa Domenica gestito da Sorical Spa è stata ridotta l’adduzione ai serbatoi Buda e Materdomini ricadenti sulla stessa linea. Pertanto non è possibile garantire livelli adeguati dei serbatoi con conseguenti disagi alle utenze fornite a servizio del quartiere Materdomini, via Campanella, Sant’Antonio e zone limitrofe. Saranno forniti aggiornamenti in giornata sulla risoluzione della problematica.