Catanzaro, interruzione idrica nei quartieri sud

Per effettuare la riparazione del guasto verificatosi sulla condotta di competenza Sorical, si è reso necessario interrompere l’erogazione idrica, oltre che per Santa Maria, anche per il serbatoio Corvo e per l’area di Diretta Savuco. Le zone interessate dai disservizi sono Corvo, via Caduti XVI marzo 1978, Aranceto, Fortuna, viale Emilia, Runci. L’Ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili fornirà ulteriori aggiornamenti sugli interventi in cors