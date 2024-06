Minacce a Brancaccio e Fiorita, la solidarietà dei capigruppo del Consiglio Comunale: “Atti intimidatori non fermeranno attività delle istituzioni””

“Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà al direttore generale di AMC S.p.A, Luca Brancaccio, e al sindaco Nicola Fiorita in seguito all’atto intimidatorio di cui sono stati bersaglio. Questa mattina, infatti, la stessa municipalizzata ha reso noto di aver ricevuto una busta con all’interno un messaggio minatorio anonimo indirizzato all’ing. Brancaccio, contenente minacce contro i vertici di AMC, la società e lo stesso sindaco. Il messaggio, scritto a mano, è del tutto anonimo e rappresenta un attacco vile e inqualificabile contro chi, ogni giorno, comunque lavora. Questi atti intimidatori non fermeranno in alcun modo la l’attività delle Istituzioni.

Siamo consapevoli che l’attività’ amministrativa può disturbare chi cerca di anteporre i propri interessi personali agli interessi collettivi. Tuttavia, l’Amministrazione comunale respinge qualsiasi tentativo di intimidazione o sopraffazione”.