Elezioni, la vicesindaca Iemma: “Grazie al personale che ha lavorato negli uffici a Catanzaro”

A pochi giorni dalla conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento europeo, la vice sindaca con delega ai Servizi demografici, ha voluto esprimere “sincero apprezzamento e sentita ammirazione per l’eccellente lavoro svolto da tutti uffici coinvolti. L’impegno e la dedizione nella preparazione, organizzazione ed esecuzione di tutte le incombenze operative e di collegamento con Corte d’Appello e Prefettura – ha detto Giusy Iemma – sono stati di fondamentale importanza per lo svolgimento di tutto il lavoro, in tempi assai rapidi rispetto alla media e senza che si sia registrata alcuna anomalia. Emblematico, da questo punto di vista, il voto degli studenti fuori sede, modalità senza precedenti in Italia, che la Città Capoluogo ha saputo attivare e gestire brillantemente, svolgendo al contempo la delicata funzione di unico seggio regionale, secondo quanto previsto dalla legge. La macchina comunale nel suo complesso dunque – ha concluso la vice sindaca – ha dimostrato capacità di affrontare le elezioni con professionalità, operatività e un approccio orientato alla soluzione; tutti elementi che hanno contribuito in modo fondamentale al raggiungimento dell’obiettivo. Un gioco di squadra senza sbavature e per il quale è doveroso da parte dell’organo politico un sincero e per nulla formale ringraziamento a tutto il personale in servizio”.