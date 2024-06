Firmato il primo patto educativo di comunità della città di Catanzaro, Capellupo e Carpino: “Supporto ai ragazzi più fragili nella periferia Sud”

“Una rete tra le principali realtà sociali ed educative che operano nella periferia sud della città per la realizzazione di azioni ed interventi a sostegno dei minori in condizioni di fragilità. La sottoscrizione del primo Patto Educativo di Comunità della Città di Catanzaro, progetto di cui CO.RI. S.S. – Cooperative Riunite Socio Sanitarie è soggetto responsabile e che vede l’amministrazione comunale partner istituzionale, consentirà di sperimentare nuove modalità di lavoro condivise, attraverso la coprogettazione, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’abbandono scolastico e all’inclusione sociale, offrendo supporto agli studenti che si trovino in situazioni di vulnerabilità e riducendo così il rischio di emarginazione.

Un programma di ampio respiro che mette insieme istituzioni, scuole, enti del terzo settore e associazioni con la volontà di dare un aiuto concreto alle famiglie delle comunità di Corvo, Aranceto, Santa Maria, nel segno del recupero e del rilancio degli spazi di socialità e delle agenzie educative che connota l’azione politica del sindaco Fiorita. Per questo motivo, è stimolante il modello, messo nero su bianco dal Patto, delle Biblioteche di quartiere: le scuole metteranno a disposizione le loro biblioteche, allungandone gli orari di accesso e rendendole fruibili per eventi e presentazioni di libri e di autori. Altro obiettivo nobile è il recupero degli spazi comuni con l’attivazione di gruppi di studenti e famiglie che lavoreranno insieme sulla pulizia e l’abbellimento di spazi scolastici, cortili e piazze, anche tramite la realizzazione di murales. Un’ulteriore interessante azione in favore degli alunni, prospettata dal Patto, è quella della “tenda pedagogica” in allestimento itinerante, ovvero uno spazio dove verranno svolte una serie di attività e laboratori pensati per i più giovani.

E poi il Consiglio comunale dei bambini, proposto dall’amministrazione per sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della partecipazione, della democrazia e dell’educazione civica. Crediamo che la condivisione sia l’unica strada possibile per avviare un percorso operativo che possa realmente incidere nel lungo termine e costruire un futuro migliore per tutti i nostri ragazzi”.

E’ quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali Vincenzo Capellupo e Alberto Carpino.